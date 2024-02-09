نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير طبي إلكترونيًا.. كيفية إصداره من خلال وزارة الصحة 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعَد وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية من الهيئات الحكومية البارزة، حيث تسعى جاهدة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني أو زيارة المستشفيات الحكومية.

قد قامت الوزارة بتيسير إمكانية إصدار تقارير صحية في أي وقت يلزم ذلك، مما يمكن المواطنين من الحصول على إجازات ضرورية من أماكن عملهم وتوثيق الأمور الصحية التي تعيق قدرتهم على العمل.

طريقة إصدار تقرير طبي عبر موقع وزارة الصحة

التقديم على إصدار تقرير طبي عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة في المملكة السعودية من أسهل الطرق توفيرًا للوقت وحفاظًا على سلامة المواطنين، فإنها تطلب فقط الإتصال بالإنترنت وطلبها إلكترونيًا وإليكم الخطوات:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، والنقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم باختيار الخانة الخاصة بالأفراد، واختيار خدمة إصدار تقرير طبي.

قم بالتسجيل في الموقع المختص بوزارة الصحة عن طريق الحساب المختص بك على منصة أبشر الخاص بخدمات المواطنين.

اختر التقرير الذي تريده ويتطلب منك، ثم قم بطباعته وتقديمه لمقر العمل.

يقدم برنامج أو تطبيق صحتي خدمة إصدار التقرير الطبي مجانًا للمواطنين من خلال الخطوات التالية: