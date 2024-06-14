نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الحالية، أن يكون الطقس على مكة المكرمة والمدينة المنورة غائمًا جزئيًا وصحوًا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح 14 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة