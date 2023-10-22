نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة في عقل ايهاب جلال قبل موقعة الاسماعيلي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة ضيفه فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري النيل، مساء اليوم الأحد.

ويسعى كلا من الفريقين لتحقيق الفوز من أجل مساعدته على تعديل وضعيته بجدول ترتيب الدوري العام.

حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد ثلاث نقاط جمعهم خلال ثلاث مواجهات، حيث فاز على الاتحاد السكندري وخسر أمام كلا من " زد والأهلي ".

بينما يحتل فريق فاركو المركز السابع عشر بجدول الترتيب وذلك بعدما جمع نقطة واحدة خلال ثلاث مواجهات بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا وخسر أمام كلا من " المصري البورسعيدي ومودرن فيوتشر ".

نظرة دوت الخليج الفنية على مواجهة الإسماعيلي وفاركو بالدوري المصري

يعد إيهاب جلال أحد أبرز المدربين المصريين في السنوات الأخيرة، حيث يتميز جلال بتشكيلاته المتميزة وخوضه للمباريات بشكل فني متميز، حيث إنه يمتاز بلعبه بطريقة التيكي تاكا التي يعشقها مشجعي كرة القدم.

وظهر الإسماعيلي رفقة جلال في المباريات الأخيرة بشكل جيد هجوميًا، حيث تمكن الدراويش من تسجيل 4 أهداف في ثلاث مباريات وهو ما كان يفتقر له في موسمه الماضي.

كما أنه يمتاز بلعب الكرة الجماعية بشكل متناسق ومميز في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود بعض اللاعبين الذين يمتلكون القدرات الفنية الفردية الرائعة التي يستغلها جلال بشكل كبير من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، مثل " ياو أنور وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وعمر الساعي " هؤلاء اللاعبين يعتمد عليهم جلال في الفترة الأخيرة في التحولات لما يمتلكونه من قدرات فردية قوية تساعد الفريق في التحول السريع، كما يمتازون بقدرتهم على إنهاء الهجمات في مرمى الخصم.

على الناحية الأخرى يفتقر فريق فاركو للقدرة الهجومية منذ بداية الموسم، حيث أنه تمكن من تسجيل هدفين فقط خلال ثلاث مباريات جميعها في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لخالد جلال رفقة فاركو، عقب رحيل برونو روماو عن الفريق عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا نظرا لسوء النتائج.

طرق لعب الإسماعيلي وفاركو قبل مواجهاتهم المنتظرة الليلة



وبالنظر إلى المباريات الماضية، كان الإسماعيلي يخوض المبارتين الأولى والثانية بخطة 4-4-2 بينما خاض مباراة الأهلي بطريقة 4-3-3، ومن المفترض أن يعود إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي لطريقه لعب 4-4-2 في مواجهة فاركو الليلة، بينما خاض فريق فاركو المباريات الثلاث السابقة بخطة لعب 4-2-3-1.

وتعد خطة 4-2-3-1 هي الطريقة المفضلة لدى خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق فاركو، حيث أنه كان يخوض بها مبارياته رفقة فريق البنك الأهلي.

هل سيساعد الحظ خالد جلال لتحقيق فوزه الثالث أمام الإسماعيلي ؟

خالد جلال كمدير فني واجه الإسماعيلي 5 مرات من قبل أثناء تواجده مع 3 أندية أخرى قبل تولي تدريب فاركو.

واستطاع خالد جلال حقق فوزًا عريضًا على الإسماعيلي 4-1، عندما كان على رأس تدريب الزمالك، كما أنه حقق انتصارًا آخر عندما كان مدربًا لفريق البنك الأهلي 1-0.

بينما على مستوى النتائج السلبية، تكبد خالد جلال خسارتين أمام الإسماعيلي، الأولى مع نادي مصر وخسر 4-0، والثانية مع البنك الأهلي وخسر 2-0، وهناك تعادل وحيد ضد الإسماعيلي أمام البنك الأهلي 2-2.

وتعد المؤشرات أقوى لفوز الإسماعيلي في مواجهة الليلة أمام فاركو والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاسماعيلية، وذلك بسبب دراسة إيهاب جلال الجيدة لفريق فاركو حيث أنه قام بتدريبهم في الموسم الماضي.

ورغم تلك المؤشرات القوية التي تشير إلى قرب الدراويش من تحقيق الفوز وخاصة أنه يتمتع بحالة فنية جيدة في الفترة الأخيرة وخوضه للمباريات بشكل فني مميز في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تعني فوزه بشكل حتمي، كما تعلمون متابعين الكرام أن كرة القدم لا تعرف الحتميات ولا المستحيلات لذلك نتمنى مشاهدة ممتعة للمباراة.

