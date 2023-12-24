التعادل الإيجابي يفرض نفسه فـي لقاء السلام وصحم

فـي دوري تمكين للدرجة الأولى

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

فرض التعادل الإيجابي في لقاء السلام وصحم بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس الأول على ملعب السلام بفرعه بولاية شناص وذلك ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري تمكين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين بدأت بجس النبط خلال شوطها الاول أفضلية كانت لفريق صحم الذي اعتمد كثيرا على اللعب عن طريق الاطراف والكرات الطويلة التي تصل إلى سالم حبيب وجمعه الزعابي وعبدالعزيز سالم الخالدي لكن هجمات الفريق لم تشكل خطورة على مرمى خليفة المعمري حارس السلام بينما اعتمد السلام على الكرات المرتدة التي تصل إلى مازن الكعبي ووليد الفارسي وثامر الزعابي ومهاجمه كوكو وسنحت لكل فريق عدة فرص سهلة للتسجيل وخاصة مهاجم السلام كوكو الذي أضاع فرصة انفراد محققة داخل المنطقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف – الشوط الثاني كان متكافئا من الفريقين افضليته للسلام الذي كثف من هجماته من أجل احراز هدف السبق وكانت لهم عدة محاولات إلا ان يقظة داود الكحالي حارس صحم ومدافعيه حالت دون ذلك بعدها تعود السيطرة لفريق صحم بعد تراجع السلام قليلا وفي الدقيقة (73) تمكن شهاب عبدالله المعمري البديل من احراز هدف السبق لفريق صحم بعد أن تهيأت له الكرة العرضية داخل المنطقة ليضعها في شباك حارس السلام خليفة المعمري بعد الهدف نظم السلام صفوفه وسعى لتعديل النتيجة وسنحت له بعض الفرص ويأتي الفرج للسلام في (82) عن طريق المهاجم كوكو من كرة ارتدت من القائم في خط الست ياردة تستقر في شباك حارس صحم وشهدت المباراة حالتي طرد لصحم الأولى كانت من نصيب الاداري ايمن الفارسي لاعتراضه على التحكيم كما طرد الحكم اللاعب سالم حبيب لاعب صحم مع نهاية المباراة (الانذار الثاني) وبهذه النتيجة يكسب كل فريق نقطة مع بداية مشوار التصفيات ادار المباراة طاقم تحكيم مكون من نايف عبدالله البلوشي وساعده كل من ناصر سالم امبوسعيدي وجاسم يعقوب العامري وماجد الحاتمي رابعا وغانم سالم البلوشي مقيما للحكام وحمد بن سيف الهنائي مراقبا للمباراة.