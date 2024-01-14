نجم الكاميرون السابق يهاجم أندريه أونانا بعد غيابه عن المباراة الأولى في الكان

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم نجم منتخب الكاميرون إدريسو محمدو، حارس المرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا وذلك بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية في بطولة أمم افريقيا.

نجم الكاميرون السابق يهاجم أندريه أونانا

ووجه محمدو هجوما ضاريا اتجاه الحارس بسبب غيابه عن صفوف المنتخب الكاميروني وازماته المتعددة في المعسكرات الاخيرة.

وقال: "نقول عندما يكون الأمر أكثر من اللازم فهو قبيح وعندم يكون قبيحًا نستسلم. أظهر أندريه أونانا أنه غير مهتم بالمنتخب الوطني".

وتابع: "في عام 2017 رفض الاستدعاء، لقد ذهبنا للفوز بكأس الأمم الأفريقية، وفي كأس العالم يغادر في منتصف البطولة، نرسل له استدعاء. لكنه يبقى مع النادي حتى اليوم السابق للمباراة.

واستكمل: "ما هي علامة ذلك؟ لقد أظهر أنه غير مهتم بالمنتخب الوطني. ليس له مكان في المنتخب الوطني".

واختتم: "عندما يُظهر أحد اللاعبين أنه لم يعد مهتمًا، فالأمر متروك لك لعدم الاتصال به مرة أخرى. ولم يعد له مكانه في المنتخب الوطني. لدينا العديد من حراس المرمى في الكاميرون".

أونانا عنوان الأزمات الكاميرونية

وبات الحارس الكاميروني عنوان للأزمات في منتخب الكاميرون، بداية من رفضه الاستدعاء في نسخة امم افريقيا 2017 والتي أقيمت في الكاميرون، قبل أن يقصى من المنتخب لاسباب انضباطية في المونديال الاخير، واخيرا طلبه البقاء مع فريقه ليغيب عن المباراة الافتتاحية.