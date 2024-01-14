نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس أمم إفريقيا.. مصطفى محمد يعلق على تعادل مصر أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدولي مصطفى محمد نجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي عن تعادل فريقه اليوم أمام نظيره منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهم بستاد فيليكس بوفويت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

مصطفى محمد يكشف أسباب التعادل

وقال مصطفى محمد: "نحن لا نزال في البداية ومن الجيد أن يأتي التعثر مبكرا حتى نتعلم منه والآن سنبدأ الإعداد لمواجهة غانا بهدف تحقيق الفوز".

وتابع: "الطقس مختلف في إفريقيا والرطوبة عالية جدا وهذا يؤثر على التركيز وأيضا يقلل من مستوى اللعب".

ترتيب مجموعة مصر

1- موزمبيق نقطة

2- مصر نقطة

3- غانا لم يلعب

4- الرأس الأخضر لم يلعب

