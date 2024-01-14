نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يكشف عن سبب التعادل أمام توتنهام.. ويفجر مفاجأة بشأن وان بيساكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، حزنه الشديد، بعد تعادل فريقه أمام نظيره توتنهام هوتسبير؛ في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسقط فريق مانشستر يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره توتنهام هوتسبير؛ بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

إريك تين هاج يتحدث عن مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

وأكد تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات له: " كان سلوك الفريق رائع وكانت الروح رائعة، لقد قاتلنا وقدمنا ​​كل شيء ".



وتابع:" كان المشجعون يدعموننا وأعتقد أنها كانت مباراة رائعة شاهدها الجميع، وليس فقط مشجعي مانشستر يونايتد، لأنه كان هناك رتم رائع للمباراة ".

وعن أحقية مانشستر يونايتد في الحصول على ركلة جزاء، أوضح تين هاج "نعم. لكنني لست مندهش من عدم احتساب ضربة جزاء لنا فقد كان الأمر هكذا طوال الموسم."

ثم اكمل: "لقد تقدمنا مرتين في النتيجة لذلك كانت المباراة بحوزتنا، لكننا استقبلنا هدفين سهلين للغاية، عبارة عن هدايا، كان علينا أن ندافع بشكل أفضل."

وعن مشاركة وان بيساكا في مركز ظهير أيسر: علق مدرب مانشستر يونايتد: "لقد توقعنا وجود لوك شو واستعدينا معه للقاء ولكن هذا الصباح لم يكن لائقًا بما يكفي للبدء لذلك قررنا وضع وان بيساكا محله".

