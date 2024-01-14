ريال مدريد يهزم برشلونة برباعية ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز الكبير أمام غريمه التقليدي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

سجل فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام إلى زميله فينيسيوس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس بينيا ثم سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10، بعد عرضية أرضية من رودريجو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فينيسيوس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 33، بعد عرضية من أليخاندرو بالدي من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، أبعدها المدافع أنطونيو روديجر ليتابعها ليفاندوفسكي بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز فينيسيوس جونيور التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينيسيوس الذي نفذها بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس بينيا.

وأحرز رودريجو سيلفا الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 64، بعد عرضية أرضية من فينيسيوس جونيور من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها جول كوندي بشكل غير مناسب ليتابعها رودريجو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل رونالد أراوخو لاعب برشلونة على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 71.

