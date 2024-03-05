تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عبر موقع دوت الخليج الرياضي، تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-24.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تقام أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو، اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024، في إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

تردد قناة bein sports HD 1 الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12604

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة:HD