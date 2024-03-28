نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض خدماته.. رئيس الزمالك يحسم موقفه من التفاوض مع جناح الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من الدخول في مفاوضات مع أحد لاعبي الأهلي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الزمالك يرفض التفاوض مع عبدالقادر

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك وكلاء لاعبين قد عرضوا على الزمالك، إمكانية التعاقد مع أحمد عبدالقادر جناح الأهلي في الفترة الصيفية.

وتحوم الشكوك حول استمرار أحمد عبدالقادر مع الأهلي، الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة واستبعاده من العديد من المباريات بقرار فني.

وحسب برنامج "الهدف" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" فان أحمد عبدالقادر قد تم عرضه على الزمالك الفترة الماضية، من خلال وكلاء لاعبين.

وأشار المصدر إلى إن حسين لبيب لا يريد الدخول في مفاوضات مع لاعبين حاليين بالنادي الأهلي، للحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة القلعة الحمراء.