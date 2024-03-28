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بعد عرض خدماته.. رئيس الزمالك يحسم موقفه من التفاوض مع جناح الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من الدخول في مفاوضات مع أحد لاعبي الأهلي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الزمالك يرفض التفاوض مع عبدالقادر

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك وكلاء لاعبين قد عرضوا على الزمالك، إمكانية التعاقد مع أحمد عبدالقادر جناح الأهلي في الفترة الصيفية.

وتحوم الشكوك حول استمرار أحمد عبدالقادر مع الأهلي، الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة واستبعاده من العديد من المباريات بقرار فني.

وحسب برنامج "الهدف" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" فان أحمد عبدالقادر قد تم عرضه على الزمالك الفترة الماضية، من خلال وكلاء لاعبين.

وأشار المصدر إلى إن حسين لبيب لا يريد الدخول في مفاوضات مع لاعبين حاليين بالنادي الأهلي، للحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة القلعة الحمراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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