نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الأول بمرمى الاتحاد في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فراس البريكان نجم الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هدف فريقه الأول أمام نظيره الاتحاد في اللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

هدف الأهلي بمرمى الاتحاد

وسجل فراس البريكان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34 صنعه له زميله روبيرتو فيرمينو لتصبح النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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