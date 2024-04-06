نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اكتساح الخليج.. ماذا يحتاج الهلال لحسم لقب الدوري السعودي رسميًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسير نادي الهلال بخطوات ثابتة نحو التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024، وذلك بعد فوزه على فريق الخليج 4 – 1 بالجولة 27 من البطولة.

وعزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن النصر أقرب ملاحقيه والذي يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

المباريات المتبقة لـ الهلال في الدوري السعودي

الأهلي × الهلال – 19 أبريل

الهلال × الفتح – 26 أبريل

التعاون × الهلال – 3 مايو

الهلال × الحزم – 9 مايو

النصر × الهلال – 16 مايو

الهلال × الطائي – 23 مايو

الوحدة × الهلال – 27 مايو

كم نقطة يحتاجها الهلال لحسم لقب الدوري السعودي؟

ويحتاج فريق الهلال السعودي لـ 10 نقاط فقط لحسم تتويجه رسميًا بلقب دوري روشن، حيث سيصل رصيده إلى 84 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن لمنافسه النصر الوصول إليه 83 نقطة.

وحال استمرار الفريقين في تحقيق الانتصارات، يمكن لنادي الهلال التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي بشكل رسمي في الجولة 31 أمام فريق الحزم في المباراة المقرر لها يوم 9 مايو.

وفي حالة تعثر فريق النصر في أي مباراة قادمة، سيمنح ذلك الهلال فرصة لحسم لقب بطولة الدوري السعودي قبل مباراة الحزم.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي عبر التاريخ وحقق اللقب 18 مرة، ويأتي في المرتبة الثانية ناديي الاتحاد والنصر وحصد كل منهما اللقب 9 مرات عبر تاريخهما.