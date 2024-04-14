نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع اللقب.. تشكيل آرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة أستون فيلا، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا

يواجه الجانرز ضيفه أستون فيلا، غدًا، الأحد الموافق 14 أبريل 2024 على ملعب "الإمارات" معقل المدفعجية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجالايش – جاكوب كيويور

خط الوسط: مارتين أوديجارد – جورجينيو – ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال خيسيوس – ليناردو تروسار

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 50 نقطة بالتساوي مع توتنهام هوتسبير.