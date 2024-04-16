الرياضة

حكم دولي سابق: لاعب الأهلي كان يستحق الطرد أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في لقاء القمة.


وقال في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "إلغاء ضربة جزاء الزمالك قرار صحيح". 


وتابع:"إبراهيم نور الدين أخذ قرار ضربة الجزاء من المساعد سامي هلهل وإلغائها صحيح".


وأكمل:"نيدفيد كان يستحق إنذار ثاني في الشوط الأول".


وواصل:"هدف الزمالك الثاني سليم ولا توجد إعاقة على سيف الجزيري".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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