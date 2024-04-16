نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم دولي سابق: لاعب الأهلي كان يستحق الطرد أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في لقاء القمة.



وقال في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "إلغاء ضربة جزاء الزمالك قرار صحيح".



وتابع:"إبراهيم نور الدين أخذ قرار ضربة الجزاء من المساعد سامي هلهل وإلغائها صحيح".



وأكمل:"نيدفيد كان يستحق إنذار ثاني في الشوط الأول".



وواصل:"هدف الزمالك الثاني سليم ولا توجد إعاقة على سيف الجزيري".