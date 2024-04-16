نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زيزو خلع لأنه مش فايق".. هجوم رضا عبد العال ضد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض الذي تعرض للإصابة خلال مباراة القمة بالدوري المصري.

وأجرى جوزيه جوميز تغير اضطراري في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، بسبب تعرض زيزو للإصابة.

رضا عبدالعال يهاجم زيزو بسبب الأهلي

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "زيزو هرب من المباراة، خلع من المواجهة لأنه مكنش فايق، الإصابة كانت خفيفة وكان يستطيع التحامل على نفسه".

وتابع رضا عبدالعال: "المفروض لو رجليك اتكسرت هتكمل على الأقل حتى نهاية الشوط الأول وبين الشوطين رجليك هتبدأ تورم وبالتالي تطلب الخروج".

واضاف: "زيزو، هو من سدد في قدم رامي ربيعة وليس العكس، أنت نجم نادي الزمالك، كان مفروض تتحمل حتى نهاية الشوط الأول على الأقل".

وأختتم قائلًا: "أنا كنت بلعب في مباراة الأهلي والزمالك، أيام عصام بهيج، وفي أول 3 دقائق طارق خليل، داس على وش رجلي ورجلي ورمت، كملت حتى نهاية الشوط الأول".

