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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل تهيئة الأجواء للفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام مازيمبي الكونغولي

وتحركت إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على موافقة بشأن الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة أمام مازيمبي الكونغولي، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 26 أبريل الجاري.

وأجرى مسؤولو القلعة الحمراء، اتصالات رفيعة المستوى مع الجهات الأمنية، في هذا الملف من أجل الحصول على السعة الكاملة في مباراة الإياب وتوفير كل سبل النجاح للتأهل إلى المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، كلف مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا يوم 20 أبريل الجارى.

ويسافر الأهلى إلى الكونغو فى الثانية ظهر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة، وتم تكليف الدكتور محمد شوقى برئاسة البعثة، لخوض المباراة المرتقبة.

وكان الفريق تلقى هزيمة أمام نادي الزمالك الغريم التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

