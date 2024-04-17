ميدو: ميلا ليس له ذنب في أزمة إخفاء الكرات.. والأهلي من حقه أن يغضب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه من حق النادي الأهلي أن يغضب بعد أزمة إخفاء الكرات في مباراة القمة أمام الأبيض.

ميدو: ميلا ليس له ذنب في أزمة إخفاء الكرات

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من حق الأهلي أن يغضب في أزمة إخفاء الكرات في مباراة القمة، لأن هذا لا يصح، نحن لم نتربى على ذلك".

وأضاف: "أعرف أن ما سأقوله سيغضب البعض في الزمالك، ولكن إخفاء الكرات به رسالة للمنافس بأنك خائف منه، والزمالك يفوز بمجهود أبناءه.. الزمالك يستطيع الفوز بمجهود لاعبيه".

وتابع: "ما حدث في أزمة إخفاء الكرات يخص عمرو أبو العز، المدير الإداري للزمالك، وليس ميلا، عامل غرفة خلع الملابس.. العمال في الزمالك يحبون الزمالك أكثر منّا".

وأكمل: "أطالب رابطة الأندية بمراجعة عقوبة ميلا، لأن ليس له ذنب، عمرو أبو العز هو المختص بذلك الأمر، إلا إذا أثبت مراقب المباراة ذلك".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "رسالتي لرابطة الأندية المصرية، لماذا لا تقولون إنه تم إصدار تلك العقوبات وفقًا لتقرير مراقب المباراة".