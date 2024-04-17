نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول للصافرة الدولية في مباراة المنصورة والقزازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي المنصورة لمواجهة نظيره مركز شباب القزازين وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر القسم الثاني ب.

وباتت هذه المباراة على صفيح ساخن بسبب حسم الصعود لدوري المحترفين.

صافرة دولية للمرة الأولى في الموسم

ويقود المباراة الحكم الدولي محمد عادل ويعاونه كلا من حسني فتحي مساعد اول، محمد ابراهيم مساعد ثان، بينما احمد عبدالله حكما رابعا.

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

ويحتل المنصورة صدارة المجموعة برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد نادي يتواجد مركز شباب القزازين في المركز الثاني المباراة برصيد 32 نقطة، وتنطلق المباراة على ملعب المنصورة.