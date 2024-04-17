نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظوظ بايرن ميونخ في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي مسابقة دوري أبطال أوروبا لمباراة هامة ونارية تجمع بين ارسنال وبايرن ميونخ ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي.

وحسم الفريقين مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهم.

حظوظ الفريقين في التأهل

ويمتلك الفريقين حظوظ متساوية في حسم التأهل، فصاحب الأرض يسعى لإنقاذ موسمه بعد خسارة لقب الدوري الألماني لصالح الجار ليفركوزن.

أما ارسنال فيأمل في مواصلة المشوار القاري بعد السقوط المحلي أمام استون فيلا بهدفين مقابل هدف.

إلا أن الأفضلية النسبية تأتي في استفادة الفريق البافاري من عامل الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل.

موعد مباراة بايرين ميونخ وارسنال في دوري أبطال اوروبا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل إستاد أليانز ارينا معقل باريرن ميونخ المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات دوري أبطال أوروبا

تنقل المباراة وجميع مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.