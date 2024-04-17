نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظوظ آرسنال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق أرسنال مع نظيره فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء 17 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حظوظ آرسنال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تُقام المباراة بين فريقي ارسنال وبايرن ميونخ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ارسنال وبايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

ويملك فريق أرسنال حظوظ كبيرة في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ولكنه يحتاج تحقيق الانتصار بأي نتيجة ضد بايرن ميونخ، من أجل التأهل من هذا الدور.

يذكر أن مباراة الذهاب بين فريقي ارسنال وبايرن ميونخ قد انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن.

