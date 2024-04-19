الرياضة

شتيجن يعلق على رحيل تشافي عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، عن مسألة رحيل تشافي هيرنانديز عن قيادة الفريق “البلوجرانا” في نهاية الموسم الجاري.

شتيجن: أتمنى بقاء تشافي

كان تشافي في وقتٍ سابق، قد أكد اعتزامه الرحيل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

قال شتيجن في تصريحات إعلامية: “أنا أحترم تشافي كثيرًا بشكل عام كشخص ومدرب، وكما كان زميلًا لي يومًا ما في الملعب”.

وتابع: “لدي الكثير من المودة تجاهه، عشنا الكثير من الأمور معًا وبالطبع أتمنى أن يبقى،  لكن في النهاية هو قرار يجب أن يتخذه هو، يجب أن يفكر فيه جيدًا”.

وواصل قائلًا: “بالنسبة للنادي وهو، يبدو أنهما في تواصل، ونأمل أن يتخذوا القرار المناسب للجميع وأن ينتهي الأمر برضا الجميع، وبالطبع سنفعل كل ما بوسعنا لنحقق النجاح معه”.

مريم الجابري

مريم الجابري

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