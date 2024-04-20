لايف.. مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في دوري ابطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم نحو مواجهة قوية تجمع بين الفريقين الكبيرين Al Ahly وMazembe في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2024.

يستعد النادي الأهلي المصري لهذه المواجهة في ملعب Mazembe بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يأمل في استعادة توازنه والمصالحة مع جماهيره بعد الأداء المتراجع في الفترة الأخيرة.

بعد الأداء المتراجع في الفترة الأخيرة وهزيمة الأهلي في الديربي المصري، يسعى الفريق المصري لاستعادة التوازن وإرضاء جماهيره من خلال هذه المباراة. تأتي مباراة Mazembe كفرصة حقيقية للاستفادة منها واستعادة التوازن والثقة.

لكن، فإن مهمة الأهلي في هذه المباراة لن تكون سهلة، حيث يواجه تحديًا كبيرًا بسبب ظروف الملعب الصعبة في النهار، وضغط عدم قدرة أي فريق مصري على تحقيق الفوز على أرض Mazembe على مر التاريخ.

على الجانب الإيجابي، لا تزال فرص الأهلي حية لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل للمرة الخامسة على التوالي إلى النهائي. يأمل الفريق في استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز أو إحراز نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب على أرضه.

مباراة اليوم للأهلي ليست مجرد مباراة رياضية، بل هي اختبار لقدرته على التعامل مع الضغوطات والتحديات.

تمثل هذه المباراة فرصة لإظهار ردة الفعل الإيجابية والعودة بقوة بعد فترة من تذبذب الأداء.

كما تعد هذه المباراة فرصة لإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجماهير، وتأكيد التزامهم بتحقيق الأهداف الكبيرة في المسابقات القارية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على التردد الصحيح لقناة beIN Sports HD 6 على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات. بعد ذلك، ستكون قادرًا على متابعة المباراة بكل راحة في منزلك أو في أي مكان آخر تفضله.

لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المواجهة المثيرة والتي ستكون حاسمة في مسار الفريقين في البطولة. انضم إلى الملايين من عشاق كرة القدم لمتابعة أحداث المباراة والتشجيع على فريقك المفضل للتأهل إلى النهائي.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- التصحيح: 3/2.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

- التردد: 10810.

- الاستقطاب: عمودي.

- الترميز: 27500.

- التصحيح: 3/2.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

تقام المباراة يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، على أرض ملعب النادي الكونغولي. وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين على الملعب.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

وفيما يلي قائمة الأهلي المتوقعة لهذه المباراة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، علي معلول، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي.

الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم فؤاد، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: أنتوني موديست، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي.

الأهلي ضد مازيمبي.. صراع التأهل

فريق الأهلي يستعد لمواجهة فريق مازيمبي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله من دور الـ 8 حيث فاز على فريق سيمبا التنزاني في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0. من جانب آخر، تأهل فريق مازيمبي بعد فوزه على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

تتيح قنوات بي إن سبورت الحق في بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، وهي القنوات الرسمية المشفرة التي تنقل المباراة للمشاهدين في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

يطمح الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر في تخطي عقبة مازيمبي والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. يُذكر أن الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في النهائي على فريق الوداد المغربي.

هذه المباراة تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها الفرق في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث تجري المباريات دون حضور الجماهير في الملاعب وتتطلب الإجراءات الاحترازية الصارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والطاقم الفني.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق تأهله إلى النهائي لمنافسة على لقب البطولة الأغلى في القارة الإفريقية.