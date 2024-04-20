نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر دون تقطيع | بكأس الاتحاد الإنجليزي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة هامة وحاسمة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ويمبلى في السادسة والربع مساءً لمتابعة قمة من العيار الثقيل التي تجمع مانشستر سيتي وتشيلسي فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية طريقة مشاهدة المباراة الهامة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي بدأ مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ثم فاز على توتنهام بهدف نظيف، وبعدها فاز على لوتون تاون بنتيجة 6 - 2، ثم تخطى نيوكاسل في ربع النهائي بنتيجة 2 - 0.

وفي المقابل، بدأ تشيلسي البطولة من الدور الثالث واستطاع الفوز على بريستون، وفي الدور الخامس تعادل مع أستون فيلا سلبيًا، وفاز في الإعادة بنتيجة 3 - 1، ثم فاز على ليدز يونايتد 3 - 2، وبعدها فازعلى ليستر سيتي في ربع النهائي بنتيجة 4 - 2.



مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي



تعتبر مواجهة اليوم بالنسبة لفريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بمثابة حفظ ماء الوجه وغسل أحزان الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد في دور ربع النهائي.

وينفرد فريق مانشستر سيتى بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الجاري 2023-2024، بعدما سقط أقرب منافسيه أرسنال وليفربول فى فخ الهزيمة.

ويملك فريق أرسنال رصيد 71 نقطة ليفقد فرصة الوصافة، ويأتي خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة، بينما حل ليفربول ثالثا بفارق الأهداف عن الجانرز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 57 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 76 هدفًا وتلقي 32.

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تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي



تاريخيا، واجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في 177 مباراة بجميع المسابقات، فاز خلالها في 64 مباراة، بينما كان التفوق لمصلحة البلوز برصيد 71 فوز، وسيطر التعادل على 42 مباراة.

بينما كانت مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مباريات فقط، فاز السيتي في 5 لقاءات وخسرة مرة واحدة، وسيطر التعادل على مباراتين.

وتفوق السيتي فى تاريخ آخر 10 مواجهات أمام تشيلسي من خلال الفوز في 6 مباريات، بينما حقق البلوز الفوز مرتين، وسيطر التعادل على مواجهتين.