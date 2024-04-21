نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم بديل معلول.. سموحة يستهدف ضم نجمي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع أندية الدوري المصري الممتاز، أعيناها على العديد من الأهداف الهامة داخل النادي الأهلي، للتعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

ويحسم الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مصير بعض اللاعبين من الرحيل عن الفارس الأحمر نهاية الموسم الجاري، بعد تحديد احتياجات الفريق.

- سموحة يطلب ضم ثنائي الأهلي

دخل ثنائي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وكريم الدبيس، حسابات فريق سموحة خلال الموسم القادم، في ظل عدم اعتماد المدير الفني على خدماتهم بشكل أساسي مع الفريق.

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد طلب في الفترة الأخيرة، تمديد إعارة مدافع القلعة الحمراء المعار، محمد مغربي، لموسم أخر مع الموج الأزرق.

على جانب آخر، يحاول كولر مؤخرا اقحام عبد القادر من جديد في تشكيل الفريق، وعودة الثقة للاعب بعد فترة طويلة من الاستبعادات عن المشاركة في المباريات.

