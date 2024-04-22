نجم الزمالك السابق ينتقد أداء لاعب الأبيض بعد مشاركته أساسيًا أمام دريمز

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق عدم مشاركة محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك أساسيًا من بداية اللقاء أمام دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة الدولي.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": لا بد من اللعب بثلاثي في مركز الديفندر، (نبيل دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي)، وعودة زيزو ستفيد الزمالك كثيرًا".

وأكمل: "لا بد من مشاركة نيمار كأحد الأطراف الهجومية لكي يساهم هجوميًا بشكل أكبر، فهو لاعب جيد وكان سبب من الأسباب تتويج الزمالك بدوري محلي رفقة يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر".

وأتم: "أُفضل أن يلعب الزمالك بطريقة ـ 4 – 3 – 3، وأن يكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد



في خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح



خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل دونجا – أحمد حمدي



في الهجوم: أحمد زيزو - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي