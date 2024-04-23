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أحمد جودة - القاهرة -



يواجه فريق الكرة الأول بالنادي، الخميس المقبل، نظيره القناة وديا، على ملعب الأخير.

الإسماعيلي يخوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة الأهلي

تأتي مواجهة الفريق للقناة استعدادا لملاقاة الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل فريق الدراويش على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

