نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصد مبلغ خرافي.. جوائز مالية ضخمة للفرق المشاركة بمونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بالكشف الجوائز المالية التي سيحصل عليها كل نادٍ يشارك في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

ووفقًا للصحيفة، سيحصل كل نادٍ على 43 مليون جنيه إسترليني، ويهدف الفيفا إلى الحصول على 3 ملايين و200 ألف جنيه إسترليني من بيع حقوق بث البطولة.

الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي يحصل على 43 مليون جنيه استرليني

ومن بين الأندية المشاركة، سيحصل النادي الأهلي على نفس المبلغ، وهو يعادل 2 مليار و580 مليون جنيه مصري، نظير مشاركته في كأس العالم للأندية الموسعة 2025، حيث ستشهد المسابقة مشاركة 32 ناديًا، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ثلاثة أندية عربية ضمنت المشاركة في البطولة، وهي الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشهد المسابقة مشاركة 24 ناديًا آخرين، من بينهم أندية عالمية معروفة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا، وتشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا، وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، وسالزبورج من النمسا، وباريس سان جيرمان من فرنسا، وبورتو وبنفيكا من البرتغال.

أيضًا، ستشارك أندية من مناطق أخرى مثل أوراوا ريد دياموندز من اليابان، وأولسان من كوريا الجنوبية، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا، وبالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل، وليون ومونتيري من المكسيك، وسياتل ساوندرز من أمريكا.