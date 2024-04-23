بدون تقطيع شاهد بالبث المباشر اليوم (0-0) مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر اليوم (0-0) مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

بدون تقطيع شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا.. يعيش عشاق كرة القدم هذا اليوم لحظات التشويق والتحدي، حيث تتقاطع طرق فريق الهلال السعودي مع فريق العين في إطار مثير ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وستكون هذه المباراة عرضًا فريدًا يجمع بين الحماس الرياضي والمنافسة الشديدة، مما يتيح للجماهير فرصة التشجيع والمتعة بمتابعة كل لحظة تاريخية في هذا الصراع الكروي الملحمي.

شاهد بالبث المباشر اليوم (0-0) مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مباراة الهلال والعين

يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الهلال والعين مساء اليوم الثلاثاء عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، حيث توفر البوابة رابط مباشر لمتابعيها ليتمكنوا من متابعة المباراة لحظة بلحظة.

الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا من هنا.

موعد مباراة الهلال والعين

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون في العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة بتوقيت مصر، وتقام المباراة على ملعب «المملكة أرينا».

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين مباشر اليوم

الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. تعد شبكة قنوات beIN Sports AFC، هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين مباشر اليوم، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، وسيتم نق المباراة بصوت المعلق حسن العيدروس.

الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا من هنا.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

ومن الجدير بالذكر، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، قد نجح في حسم موقعة الذهاب أمام فريق الهلال، والتي أقيمت الأسبوع الماضي، على أرضية ستاد «هزاع بن زايد» معقل الزعيم، برباعية مقابل هدفين، ليقف رفقاء سفيان رحيمي أمام قطار كتيبة خورخي خيسوس ويذيقه الهزيمة الأولى له في الموسم.