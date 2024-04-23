نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بطل إفريقيا لكرة الطائرة بعد الفوز مولودية بوسالم التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة الطائرة أمام بوسالم التونسي ضمن نهائي بطولة إفريقيا للطائرة رجال.

وتفوق الأهلي بثلاثية نظيفة ليحصد اللقب القاري للمرة السادسة عشر في التاريخ.

الأهلي في مونديال العالم للأندية

وعقب هذا التتويج ضمن الأهلي المشاركة في مونديال الاندية.

تفاصيل المباراة

المباراة بدأت بحضور جماهيري واسع من أجل مساندة الفريق قبل المباراة، وبالفعل كان للاهلي ما أراد والتفوق بنتيجة 25 مقابل 21.

وفي الشوط الثاني شهد إثارة كبيرة ليكرر الأهلي تفوقه بنتيجة 25 مقابل 17.

واختتم الاهلي التفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25 مقابل 18 ليحصد اللقب وسط فرحة كبيرة.

