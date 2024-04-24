نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس باتشيكو.. مدرب الزمالك السابق يتوج بجائزة أفضل مدرب مع فريقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بجائزة أفضل مدرب في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري العراقي، وذلك بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز في العديد من المباريات.

مؤمن سليمان يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري العراقي

وتمكن المدير الفني المصري مؤمن سليمان، مدرب فريق الشرطة، من التتويج بجائزة أفضل مدرب في الدوري العراقي، خلال الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

حيث حقق فريق الشرطة العراقي بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، فوز كبير على نظيره أربيل، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من بطولة الدوري العراقي.

والجدير بالذكر أن الشرطة، يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري العراقي هذا الموسم برصيد 54 نقطة، حتى الآن، بعدما خاض 23 مباراة.