نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف هالاند من التواجد مع مانشستر سيتي أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق برايتون مساء غدا الخميس في إطار مباريات الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء غدا الخميس عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي أن المهاجم إيرلينج هالاند سيغيب عن مباراة برايتون مساء غدا الخميس دون ذكر السبب.

وأكد:" لقد تأهلنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ووصلنا للمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز نحن هناك".

وأختتم:" لكن من الممكن أن تصل للنهاية بهذه الطريقة وتخسر كل الألقاب في أسبوع واحد لكن الفريق تصرف بشكل لا يصدق هذا الموسم مرة أخرى، وكل مباراة مهمة الآن لأن كل خطأ ونكسة أمر صعب".