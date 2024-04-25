عثمان ديمبلي يسجل هدفين ويكسر صيامه مع باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - كسر عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، صياما طويلا للغاية عن التهديف في بطولة الدوري الفرنسي بهز شباك لوريان، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29.

ديمبلي يكسر صيامًا استمر 5 أشهر

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 20 من تمريرة رائعة لمايولو وعاد مبابي بالهدف الثاني في الدقيقة 22، وسجل ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وأحرز بامبا الهدف الأول للوريان في الدقيقة 74 وسجل مبابي الرابع في الدقيقة 90 صنعه له مواني وانتهت المباراة 4/1.

كسر ديمبلي صيامه عن التهديف في الدوري الفرنسي بعد 5 أشهر حيث سجل هدفه الأول في فوز كاسح على موناكو بنتيجة 5-2 في يوم 24 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة 13.

كما رفع الجناح الفرنسي الدولي رصيده إلى 4 أهداف بالقميص الباريسي في مختلف البطولات هذا الموسم.

كان ديمبلي سجل هدفين في الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-3 ذهابا، والفوز على الفريق الكتالوني إيابا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عثمان ديمبلي انتقل إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2028.