نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المنصورة يعلق على الصعود لدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، سعادته بصعود فريق الكرة إلى دوري المحترفين، موجهًا الشكر لمركز شباب القزازين ومالية كفر الزيات وصيد المحلة وبايونيرز، وجميع الفرق لعبت بشكل قوي، مبديًا احترامه لهم بسبب الـ "fair play" في كل المباريات.

رئيس المنصورة: أتمنى أن يحظى الفريق بدعم كبير

وقال بسيوني عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "صعود المنصورة جاء متأخرًا، وجمهور الفريق كان حريص على دعم ومساندة الفريق، والذي يحضر بنسبة معينة، ولو تم السماح بالحضور بنسبة أكثر، سنرى مشهد مختلف تمامًا، والأعداد التي تحضر حاليا بتنسيق مع مديريات الأمن فقط".

وأضاف: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين، وصعدنا بروح الفريق واسم النادي، وأتمنى تقديم نتائج طيبة في المرحلة المقبلة، وكنت عضوًا في مجلس الإدارة تحت السن والمنصورة يلعب في بطولة إفريقيا، وكان هناك أندية البلاستيك والترسانة والمحلة كلهم يلعبون في الدرجات الادنى حاليا".

وواصل: "نادي المنصورة كان هدفًا للناشئين في سنوات سابقة، وأصبحت الأندية الاستثمارية مسيطرة على اللاعبين الصغار، وبالتالي لم نصبح نستفيد بأبرز اللاعبين الذين يفضلوا اللعب في الأندية الخاصة".

وزاد: "دورة الترقي أصبحت أمل للصعود للممتاز، ولو لم نوفق في الصعود سيكون البقاء في دوري المحترفين شئ صعب ويحتاج لجهد كبير، وأكبر من إمكانيات نادي المنصورة".

وأكمل: "صعود المنصورة لدوري المحترفين شئ جيد، وأتمنى أن يحظى نادي المنصورة بدعم كبير، وملعب المنصورة نشتكى منه منذ فترة طويلة ونلعب عليه منذ موسمين بهذا الشكل".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك شروط وميزانيات لدعم الأندية الشعبية، ولا بد من فرض شروط على أي نادٍ خاص برعاية أي نادي شعبي قبل أن يتم اعتماده عضوا في الجمعية العمومية".

وأشار إلى نادي إنبي لديه اتفاق مع بايونيرز، وسيراميكا مع ديروط، ورفضوا العمل مع الأندية الجماهيرية، ولا بد أن يكون هناك رعايات للأندية الشعبية والاهتمام بها وفقا لشروط معينة يتم وضعها من جانب اتحاد الكرة.