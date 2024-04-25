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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا .. مباراة برايتون ومانشستر سيتي 2024

شاهد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا .. مباراة برايتون ومانشستر سيتي 2024.. على ملعبِ فالمر، تُسدلُ الستارةُ على فصلٍ جديدٍ من صراعِ الكبارِ في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي مانشستر سيتي نظيره برايتون في مواجهةٍ حاسمةٍ من أجلِ الاحتفاظِ بأفضليتهِ في سباقِ التتويجِ بلقبِ الدوريِ للموسمِ الرابعِ على التوالي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وبرايتون خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

معركةٌ حاسمةٌ في ملعبِ فالمر: مانشستر سيتي يواجهُ برايتون في صراعٍ على قمةِ البريميرليج

يدخلُ مانشستر سيتي المباراةَ المؤجلةَ من الجولةِ التاسعةِ والعشرينَ وهو في المركزِ الثالثِ برصيدِ 73 نقطة، مع العلمِ بأنّ لديه مباراةً مؤجلةً مقارنةً بفريقي الصدارةِ أرسنال وليفربول (74 نقطةً لكلّ منهما).

في المقابل، يحتلُّ برايتونُ المركزَ العاشرَ برصيدِ 44 نقطةً، ويسعى لخطفِ نقاطٍ ثمينةٍ من ضيفهِ لتعزيزِ موقعهِ في جدولِ الترتيبِ.

تُعدّ مباراةُ مانشستر سيتي وبرايتونَ من أهمِّ مبارياتِ الدوريِ الإنجليزيِ، حيثُ يتنافسُ الفريقانِ على تحقيقِ النقاطِ الثلاثِ لتحسينِ موقعِهما في جدولِ الترتيبِ.

ويُتوقّعُ أنْ تشهدَ المباراةَ حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وأنْ تكونَ مليئةً بالمنافسةِ والإثارةِ.

موعدٌ مباراة مانشستر سيتي وبرايتونَ

تُشيرُ الساعاتُ إلى اقترابِ موعدٍ مُنتظرٍ لمُحبي كرةِ القدمِ في إنجلترا، حيثُ تستعدُّ جماهيرُ مانشستر سيتي لتشجيعِ فريقِها في مواجهةٍ قويةٍ ضدّ برايتون،

وذلك ضمن منافساتِ الجولةِ التاسعةِ والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

وتُقامُ المباراةُ مساء الخميس 25 أبريل 2024، على ملعب فالمر.

وتنطلقُ صافرةُ البدايةِ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والتي تُعادلُ التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

يشدّ عشاق كرة القدم أنظارهم إلى مباراةٍ قويةٍ تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

القنوات الناقلة لهذهِ المباراةِ المُنتظرةِ:

beIN Sports HD 1:

ستُبثّ المباراةَ على هذهِ القناةِ بتعليقِ المُعلّقِ الشهيرِ حَمادِ العنزي عبرَ القناةِ الصوتيةِ الأولى.

وبالإضافةِ إلى القنواتِ الفضائيةِ،

يمكنكم أيضًا مشاهدةُ المباراةِ عبرَ المنصّاتِ الرقميةِ التاليةِ:

منصة Shahid VOD:

تُتيحُ المنصةُ مشاهدةَ المباراةِ مُباشرةً وبجودةٍ عاليةٍ.

تطبيق BeIN Sports Connect:

يُتيحُ التطبيقُ مشاهدةَ المباراةِ مُباشرةً على هواتفِكم الذكيةِ أو أجهزةِ التلفازِ الذكيةِ.

جدولُ تردداتِ قنواتِ beIN Sports

القناة التردد النايل سات عرب سات beIN Sports HD 1 12522 27.5 E 30.5 E

معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2023-24



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون إلى المعلق أحمد البلوشي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام برايتون

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي في المؤتمر الخاص بالمباراة، عن غياب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق عن تلك المواجهة بسبب شكواه من إصابة عضلية وعدم مشاركته في التدريبات.

تاريخ مواجهات برايتون ضد مانشستر سيتي



يذكر أن فريق برايتون ضد مانشستر سيتي التقيا في 25 مواجهة قبل مواجهة اليوم، فاز أصحاب الأرض في 5 مباريات فقط وتعادلوا في 3 وخسروا أمام السيتزنز خلال 17 لقاء.

وأحرز لاعبو برايتون 31 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي 58 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي مباريات الناديين النجم الشاب فيل فودين بريد 8 أهداف يليه سيرجيو أجويرو، مهاجم بطل الدوري الإنجليزي السابق، بواقع 5 أهداف.