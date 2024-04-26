نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تقود مواجهة تونس وليبيا في دورة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره الليبي وذلك ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا 2007 والتي تقام في الجزائر.

وأسندت قيادة المباراة للحكم المصري محمود ناصف ويعاونه أحمد زيدان مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، والمغربي عبد المنعم باسلام حكما رابعا.

موعد المباراة

ويقام اللقاء اليوم الموافق 26 من إبريل الحالي، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت السعودية والدوحة على ستاد سالم مبروكي بمدينة الروبية في الجزائر.

الظهور الثاني في البطولة

وكان الطاقم المصري قد أدار افتتاحية البطولة والتي جمعت بين المنتخب الجزائري أمام نظيره المغربي.