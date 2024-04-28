نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخاطب اتحاد الكرة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمخاطبة اتحاد الكرة، قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد ذهابًا وإيابًا.

كما تأهل الترجي التونسي، إلى نهائي البطولة عقب عبور عقبة صن داونز الحنوب إفريقي، بثنائية دون رد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي البطولة الآخر.

وقرر النادي الأهلي، بدء مخاطبة اتحاد الكرة المصري من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الترجي التونسي في النهائي المرتقب يوم 25 مايو المقبل.

ومن المنتظر ان تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 18 مايو المقبل، على ستاد رادس في تونس، في مباراة يسعى فيها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل م