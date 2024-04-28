ميار شريف تودع بطولة مدريد للتنس

ميار شريف تودع بطولة مدريد للتنسودعت المصرية ميار شريف، اليوم الأحد، منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعدما خسرت على يد الكازاخية يلينا ريباكينا بنتيجة: (1-6) و(4-6) في الدور ال32 من البطولة.

وخرجت ميار شريف المصنفة 72 عالميا، من الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ومجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وضربت يلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالميا ، البالغة من العمر 24 عاما، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة التشيكية سارة بيليك التي تغلبت بدورها على الأمريكية أشلين كروغر بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).

