ميار شريف تودع بطولة مدريد للتنس
ودعت المصرية ميار شريف، اليوم الأحد، منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعدما خسرت على يد الكازاخية يلينا ريباكينا بنتيجة: (1-6) و(4-6) في الدور ال32 من البطولة.
وخرجت ميار شريف المصنفة 72 عالميا، من الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ومجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.
وضربت يلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالميا ، البالغة من العمر 24 عاما، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة التشيكية سارة بيليك التي تغلبت بدورها على الأمريكية أشلين كروغر بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).
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