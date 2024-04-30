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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الألماني مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ بتصريحات قوية بشأن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

نوير يكيل المديح لريال مدريد قبل لقاء بايرن ميونيخ

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد مساء غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وأكد مانويل نوير في تصريحات صحفية له:" الجميع يعرف ريال مدريد، إنه فريق عظيم، والمبارزات بين بايرن وريال مدريد هي تقريبًا أعظم المباريات التي يمكنك الحصول عليها".

وأوضح:" عالم كرة القدم بأكمله يتطلع إليهم، نحن نحن نتطلع إلى ذلك ونعلم أنه سيكون من الصعب الوصول إلى ويمبلي ولعب النهائي هناك".

وتابع مانويل نوير:" يجب أن نكون في أفضل حالاتنا في كلتا المباراتين ونقدم كل ما لدينا على أرض الملعب حتى نتمكن من الوصول إلى النهائي".

