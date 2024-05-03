نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يكشف سبب تراجع الكرة الإنجليزية ويفجرها: لست أنا من يحسم مستقبل صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غضبه من بعض الخطوات التي تتبع داخل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، والذي كانت أحد أسباب خروج الفرق الإنجليزية من البطولات الأوروبية.

- كلوب يتحدث عن تراجع الفرق الإنجليزية

وتحدث كلوب عن مصير صلاح: " لست أنا الشخص الذي يحدد مصير صلاح، لا يمكنني أن أتحدث عن ذلك، كل ما استطيع فعله هو المساعدة في تكوين فريق لمستقبل ليفربول وتلك القرارات ليست من اختصاصي".

وتابع عن ضمان التأهل إلى وري أبطال أوروبا قال كلوب: " بالطبع سعيد بضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، نظرا لأهمية اللعب في هذه البطولة".

وأشار: " مشاهدة أستون وهو يودع البطولة أمس يوضح أن هذا الموسم لن يتواجد أي فريق انجليزي في نهائي بطولة أوروبية وهذا يعني أننا قدمنا أداء ضعيفا؟ الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم وليس مُبالغا في تقديره، لكن اللاعبين مرهقون".

واسترسل: " قمت مؤخرا بالحديث عن بعض الأمور عبر شبكة TNT عبر برنامج تلفزيوني لن أشاهده مرة أخرى أبدا، حيث تحدثوا انهم يدفعون لنا مقابل لعب كرة القدم لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة، فكرة القدم هي من تدفع لهم".

وأوضح: " الناس تستطيع العسل دون مشاهدة كل هذه الكم من المباريات، خروجنا نحن ومانشستر سيتي وأرسنال من منافسات البطولة الأوروبية من الأدوار الحاسمة لا يعكس مدى جودتنا ولكن لم م نتمكن من تقديم أداء جيد في ذلك اليوم".

وأختتم: " أن تلعب مباريات ليفربول الساعة 12.30 ظهرا، هذه تعد جريمة، أنتظر أن تذهب إليهم منظمة العفو الدولية، أود أن أكون جزءا من هذا الاجتماع الذي يتم فيه تحديد المواعيد عندما يقول أحدهم (ليفربول 12:30 ظهرا) وتنفجر الغرفة بأكملها بالضحك".

