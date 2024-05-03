الرياضة

آخر تطورات إصابة إبراهيما نداي وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة المقبلة في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة إبراهيما نداي وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة المقبلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في التي تعرض لها في العضلة الضامة.


وشهد مران اليوم الجمعة مشاركة إبراهيما نداي في التقسيمة الفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وفاز فريق الزمالك على البنك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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