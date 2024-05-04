نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جمع متعلقاته ورحل".. أفشة يفاجئ كولر بتصرف غريب بسبب مباراة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال أزمة محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة، بسبب عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي في المباريات السابقة.

وشهدت مواجهة مازيمبي جدلا واسعا بعد اعتراض اللاعب بشكل عنيف على قرارات مدربه وجلوسه على دكة البدلاء، وصل إلى اتهامه بعدم المساواة بين جميع اللاعبين.

- أفشة يفاجئ الأهلي

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" افشة غاضب جدا من استبعاده الأخير من قائمة الأهلي أمام الجونة مساء اليوم السبت".

وتابع:" أفشة قام بجمع كل متعلقاته داخل غرفة خلع الملابس ولكن عاد سريعا وكأن لم يحدث شئ".

- قائمة الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

