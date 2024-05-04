نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الجونة جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور



الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏