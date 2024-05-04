الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الجونة جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور


الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.  

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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