نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج الزمالك.. مريم متولي تحصل على جائزة أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت مريم متولي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقب أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

مريم متولي أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في نهائي البطولة، ليتأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ونالت البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعبة بمركز 4 خلال منافسات البطولة، كما حصدت دانا شوقي لاعبة القلعة البيضاء، جائزة أفضل معدة في إفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسًا، أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا، سمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.