نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير مغربية تؤكد غياب ثنائي نهضة بركان أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة المنتخب المغربية، عن تأكيد غياب ثنائي فريق نهضة بركان المغربي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى غياب الثنائي عبدالكريم باعدي، ولامين كامارا، عن مباراة الفارس الأبيض غدا، بسبب عدم الجاهزية الفنية للثنائي.

ومن المقرر أن يختتم لاعبي الزمالك التدريبات الجماعية، مساء اليوم السبب، على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا لموقعة الغد.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء غدا الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها على الملعب البلدي ببركان.