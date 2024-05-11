نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذهب عيار 24.. شركة تيمبو تعلن عن قميص الزمالك الثالث هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تيمبو للملابس الرياضية، منذ قليل عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر صفحات الشركة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شركة تيمبو تعلن عن قميص الزمالك الثالث

ونشرت الشركة بعض الصور للقميص الثالث لأبناء ميت عقبة، وعلقت عليها: "ذهب عيار 24"، حيث أن القميص يتميز باللون الأسود ومرصع بالخطوط الذهبية.

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الخميس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.