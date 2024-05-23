نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف موقف ثنائي الأهلي من مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مدى جاهزية كل من محمد عبد المنعم ومحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من مباراة الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

موقف عبد المنعم ومحمد هاني من مواجهة الأهلي والترجي

واشتكى الثنائي إجهاد في العضلة الضامة خلال مران الفريق أمس الأربعاء، ولم يستطيعوا استكمال التدريبات وسط حالة من القلق لدى الجهاز الفني، لعدم لحاقهما بالمباراة.

وأكد المصدر، أن هناك فحوصات طبية جديدة على الثنائي عبد المنعم وهاني على هامش مران اليوم الخميس وغدا الجمعة، لتحديد موقفهما النهائي.

وتابع: "إصابة الثنائي بسيطة ولا تدعو للقلق، ولكن سيتم فحص الثنائي للاطمئنان عليهما بشكل أكبر، وسوف يكونوا جاهزين لخوض النهائي الإفريقي المرتقب".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة كولر، نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت على ملعب رادس بتونس، ليتأجل حسم اللقب إلى مباراة الإياب.