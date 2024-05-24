النصر يتعادل مع الرياض في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيًا مع نظيره الرياض بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

سجل أوتافيو مونتيرو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 14، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الرياض، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بتمريرة إلى زميله أوتافيو الذي سدد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم مدافع الرياض وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر انفرادًا تامًا بمرمى الرياض في الدقيقة 25، بعد تسديدة غريبة من على حدود منطقة الجزاء، مرت بعيد عن المرمى.

وتعادل أندريه جراي لصالح فريقه الرياض في الدقيقة 26، بعد تمريرة من يحي الشهري إلى زميله جرائم الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس دافيد أوسبينا وسكنت الشباك.

وأحرز محمد آل عقيل الهدف الثاني لصالح الرياض في الدقيقة 1+45، بعد تمريرة رائعة من يحي الشهري إلى آل عقيل الذي استقبلها بضربة مزدوجة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دافيد أوسبينا.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 3+45، بعد رأسية من ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء.

وتحصل إيمريك لابورت لاعب النصر على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 61.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 86 بداع التسلل على كريستيانو رونالدو قبل تسجيله للهدف.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90، سجل مشاري النمر الهدف الثاني والتعادل لصالح النصر، بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي النصر والرياض في الدوري السعودي

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 79 نقطة، بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق الرياض المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 11 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.

