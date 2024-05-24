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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن الفريق افتقد الفاعلية الهجومية أمام فيوتشر بعدما سقط في فخ التعادل بهدف لكل منهما في منافسات بطولة الدوري.

محمد عبدالله: الزمالك افتقد الفاعلية الهجومية أمام فيوتشر

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "التشكيل أمام فيوتشر كان مناسب ولكن لدى تحفظ على بعض التغييرات خلال اللقاء وكان يجب استمرار ناصر ماهر في لقاء اليوم وعدم خروجه".

وأضاف: "الأهم هو التركيز في الفترة المقبلة وأن يكون لدى الجهاز الفني حلول أكثر من ذلك خلال المباريات من أجل تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.