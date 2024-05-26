نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رومانو يكشف موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، موعد إعلان نادي برشلونة عن التوقيع مع المدرب الألماني هانسي فليك، الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

برشلونة يعلن توقيعه مع هانسي الأسبوع المقبل

وأعلن نادي برشلونة منذ يومين، رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق “البلوجرانا”، مع نهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن برشلونة والمدرب الألماني هانسي فليك قد اتفقا على جميع المستندات الخاصة بالعقد الذي سيتم توقيعه.

واتفق مسؤولو برشلونة، على أن يتولى هانسي فليك مهمة تدريب الفريق لمدة عامين قادمين، حتى 2026.

وأشار رومانو إلى أنه نادي برشلونة سيوقع العقد مع هانسي ويعلن عن هذه الخطوة في الأسبوع المقبل.