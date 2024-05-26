بأوامر جوميز.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

علم موقع "دوت الخليج الرياضي" ملامح قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وتأكد رحيل المهاجم السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على عدم تفعيل بند الموسم الثالث في عقد اللاعب ليتأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه أبلغ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز موافقته لمجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل المهاجم البنيني سامسون إكينولا بنهاية الموسم الجاري.

كما تأكد رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض وعدم رغبة مجلس إدارة القلعة البيضاء في تمديد عقده بناء على قناعات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

رحيل يوسف أوباما مجانًا

ويوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" أن أسهم يوسف إبراهيم أوباما في البقاء مع الزمالك وتمديد عقده من قبل مجلس الإدارة أصبحت ضعيفة.

ويشير المصدر إلى أن حسم مصير يوسف إبراهيم أوباما سيكون بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لقرار نهائي من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس السياق تأكد رحيل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم بعد نهاية عقده وعدم قناعة جوزيه جوميز بإمكانات اللاعب الفنية.

إعارة مهاب ياسر ومحمد عاطف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن الاتجاه الأقرب بنهاية الموسم هو خروج الثنائي مهاب ياسر ومحمد عاطف على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم اعتماد جوزيه جوميز على كلا اللاعبين.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين على أرضية ملعب برج العرب ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أعلنها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.